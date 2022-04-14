Кроме этого, многие пропали без вести. Пока никто не знает, что случилось с этими людьми. Многие из них поменяли документы.

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Многие люди были вывезены вглубь России или в другие города.

Также трудно сказать, сколько точно мариупольцев умерли в результате российской оккупации.

Комментарий Зеленского американским журналистам

У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших пропали без вести. Мы знаем, что им поменяли документы. Им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Никто не знает, что происходит с этими людьми. Никто не знает сколько убитых,

– сообщил глава государства.

Также он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия, чтобы лучше отражать нападение России. И ключевое слово – уже.