"Азов" уничтожает оккупантов несмотря на ад в Мариуполе

Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь. По его словам, украинские защитники стоят до последнего в боях за Мариуполь.

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Заместитель командира "Азова" отметил, что, несмотря на тот ад, в котором оказались украинские бойцы, они все равно уничтожают российских оккупантов.

С каждым днем ​​боев защитников города становится меньше. Но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся безумными, чтобы выдержать весь ад. Но снова и снова поднимаются, становятся во весь рост и идут уничтожать оккупанта. Уничтожать оккупанта, которому невозможно простить все эти преступления,

– сказал капитан Паламарь.

Он также рассказал, что "Азов" ежечасно уничтожает до 2 оккупантов в Мариуполе. В то же время, каждые 3 часа бойцам полка удается уничтожить российскую технику.

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