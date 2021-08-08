Что известно о непогоде в Кирилловке
Кроме сильного дождя, в Кирилловке зафиксировали шквальный ветер. Он достигал 20 метров в секунду.
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По данным ГСЧС, вода попала в 3 частных домовладения на Приморском бульваре. Спасатели с помощью мотопомп откачали около 600 кубометров воды. На ликвидацию последствий стихии привлекли 6 спасателей и 3 мотопомпы.
К счастью, в результате непогоды никто не пострадал.
Последствия сильного дождя в Кирилловке / Фото ГСЧС
В соцсетях местные жители поделились видео с последствиями непогоды. На кадрах видно мальчика, который плавает на надувном круге прямо посреди улицы.
Мальчик купается в круге посреди улицы в Кирилловке: видео
Известно, что в результате непогоды поселок остался без света. Туристы придумали для себя интересное развлечение: автомобили въезжали в огромную лужу, а трое мужчин-судей ставили водителям баллы и аплодировали.
"Жюри" просто поднимали вверх картонные таблички, на которых была изображена цифра. Происходило это все недалеко от моря.
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