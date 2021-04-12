Оккупационные администрации распространяют среди местного населения информацию, что Украина готовится к нападению. В результате люди массово пытаются покинуть города, а на рынках начался настоящий ажиотаж.

Правозащитники продолжают мониторить ситуацию в оккупированной части Донбасса.

Читайте также В оккупированном Донецке начали минировать мосты, – Гармаш рассказал, зачем это боевикам

Что сейчас происходит на оккупированной части Донбасса

Оккупанты ведут информационную и разъяснительную работу среди местного населения.

Людям говорят, что большая концентрация военных на территории так называемых "республик" связана якобы с будущей "военной агрессией" Украины на Донбассе. Такую информацию распространяли во время собраний граждан в Макеевке, Антраците и Лутугино.

На продовольственных рынках ОРДЛО начался ажиотаж – люди массово скупают спички, соль и крупы.

– люди массово скупают спички, соль и крупы. На КПП "Изварино" и "Мариновка", начиная с 9 апреля и по 11, были огромные очереди на выезд с оккупированных территорий.

По словам некоторых жителей, они выезжают, чтобы пересидеть очередной кризис. В то же время в Алчевске и Луганске появился спрос на аренду квартир, квартиросъемщиками выступают люди с русским акцентом.

Российские войска у границы Украины: какая ситуация на самом деле

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Впоследствии в сети появилось много фото- и видеодоказательств российской техники либо максимально близко к территории Украины, либо же на оккупированных землях.

Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности. Однако в Кремле периодически звучат заявления, что ситуация на Востоке Украины является "опасной для России", поэтому там якобы нужно защищать русскоязычное население.

Международное сообщество заявляет о поддержке Украины и готовности при необходимости помочь.



Российские войска у украинской границы / Инфографика 24 канала