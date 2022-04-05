Президент Украины подчеркнул в Организации Объединенных Наций, что главной в мире должна стать сила мира, справедливости и безопасности.

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Обращение Зеленского в Совбез ООН

Гарант также упомянул в своей речи нашу мирную миссию украинцев в Афганистане. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы смогли самостоятельно эвакуировать более тысячи человек из Афганистана, когда там была самая горячая фаза конфликта.

Люди нуждались в помощи и Украина пришла. Как и другие государства, мы забрали оттуда людей разных национальностей, разной веры. Не только украинцев: афганцев, граждан европейских государств, США, Канады,

– заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что украинцы не смотрели, кто нуждается в помощи, а просто спасали всех. Президент подчеркнул, что мир был бы значительно безопаснее, если бы каждый раз, когда кто-то нуждается в помощи была уверенность, что это на самом деле произойдет.

Владимир Зеленский добавил, что Украина имеет полное моральное право предлагать провести реформу мировой системы безопасности, ведь наша страна доказала, что приходит на помощь не только в счастье, но и в темные времена. По словам гаранта, сейчас Украине необходимы конкретные решения от Совбеза ООН для мира в Украине.

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