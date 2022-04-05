Президент України наголосив в Організації Об'єднаних Націй, що головною у світі має стати сила миру, справедливості та безпеки.

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Звернення Зеленського до Радбезу ООН

Гарант також згадав у своїй промові нашу мирну місію українців в Афганістані. Володимир Зеленський наголосив, що українці змогли самостійно евакуювати понад тисячу осіб з Афганістану, коли там була найгарячіша фаза конфлікту.

Люди потребували допомоги і Україна прийшла. Як й інші держави, ми забрали звідти людей різних національностей, різної віри. Не тільки українців: афганців, громадян європейських держав, США, Канади,

– заявив президент України.

Зеленський додав, що українці не дивилися, хто потребує допомоги, а просто рятували усіх. Президент підкреслив, що світ був в би значно безпечніший, якби кожного разу, коли хтось потребує допомоги була впевненість, що це насправді станеться.

Володимир Зеленський додав, що Україна має повне моральне право пропонувати провести реформу світової системи безпеки, адже наша країна довела, що приходить на допомогу не лише у щасті, але й у темні часи. За словами гаранта, зараз Україні необхідні конкретні рішення від Радбезу ООН для миру в Україні.

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