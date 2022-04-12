Гостомель и Бородянка сильно пострадали от российских оккупантов. Россияне уничтожали все, что видели, и издевались над мирным населением.

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Уборка городов

Спасатели ГСЧС начали разбирать завалы и убирать последствия пребывания россиян в Гостомеле и Бородянке. Сотни украинцев согласились помочь им навести порядок.

Украинцы помогают ГСЧС в Гостомеле и Бородянке: видео

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