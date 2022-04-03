В своем интервью он рассказал, что Изюм страдает от оккупантов не меньше Мариуполя. А людям приходится хоронить умерших даже возле подъездов.

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Люди хоронят погибших своими силами

Заместитель мэра Изюма отметил, что в городе не могут ни посчитать, ни организовать захоронение погибших горожан. Все потому, что не работают ни медучреждения, ни скорая, ни органы регистрации и спасательные службы.

Люди сами, когда могут и кого могут, хоронят – на огородах, в парках, прямо возле подъездов,

– отметил он.

Он рассказал, что буквально перед интервью ему звонила по телефону работница центра семьи и молодежи. Она узнала, что с 13 марта в квартире лежат убитые ее отец и мать.

Мацокин признается, что до сих пор не могут похоронить семью, которая погибла во время первой бомбардировки. Семья с двумя детьми все еще лежит в морге.

Мне звонит родной им человек, потому что хочет похоронить, и я не знаю, что ему сказать... Это такая боль...,

– добавляет Мацокин.

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