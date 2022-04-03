У своєму інтерв'ю він розповів, що Ізюм потерпає від окупантів не менше за Маріуполь. А людям доводиться ховати інших навіть біля під'їздів.
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Люди ховають інших своїми силами
Заступник мера Ізюма зазначив, що у місті не можуть ані порахувати, ані організувати поховання загиблих містян. Усе тому, що не працюють ані медзаклади, ані "швидка", ані органи реєстрації та рятувальні служби.
Люди самі, коли можуть і кого можуть, ховають – на городах, у парках, просто біля під'їздів,
– зазначив він.
Він розповів, що буквально перед інтерв'ю йому телефонувала працівниця центру сім'ї та молоді. Вона дізналася, що з 13 березня у квартирі лежать убитими її батько та матір.
Мацокін зізнається, що досі не можуть поховати сім'ю, яка загинула під час першого бомбардування. Родина з двома дітьми все ще лежать у морзі.
Мені телефонує рідна їм людина, бо хоче поховати, і я не знаю, що вже їй сказати... Це такий біль...,
– додає Мацокін.
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