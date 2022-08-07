Люди сдают корректировщиков, а награду отдают на ВСУ

Однако люди часто отказываются от денег и просят передать эту сумму в Вооруженные Силы Украины. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, сейчас потратили уже 1 000 долларов за предоставленную информацию. Благодаря сознательным гражданам удалось задержать уже 4 корректировщиков.

Большинство просто отказываются от вознаграждений и говорят, что лучше передайте эти деньги ВСУ. Есть такие, которые хотят еще и доплатить, если мы этого диверсанта "примем",

– заявил Ким.

На вопрос о том, случались ли случаи заявлений на нелюбимых соседей или знакомых, Ким ответил, что "не так кардинально, но бывают случаи, когда люди ошибаются. Но есть аналитический центр, который это все фильтрует, и отрабатывает только тех, кто реально сдает координаты врага".

Как сообщить о корректировщике

Ким объявил, что будет платить 100 долларов за информацию о российских корректировщиках в Николаевской области. Данные о таких людях нужно отправлять по электронной почте: 100otkima@gmail.com. В письме указать ФИО человека-корректировщика, а также при наличии – номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить лиц.

Кроме того, следует дать описание события или фактов (фото или видео), свидетельствующих о том, что человек помогает военным россии.

Заявитель должен оставить ФИО, номер телефона для связи и уточнения обстоятельств. После проверки и подтверждения информации, вы получите 100 долларов вознаграждения.