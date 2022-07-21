По состоянию на утро 21 июля было уже 96 сообщений. Пока никому не заплатили – сначала необходимо, чтобы эту информацию проверили специалисты. В эфире единственного телемарафона Виталий Ким рассказал, как работает программа "100 долларов за коллаборанта", сообщает 24 канал.

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Глава ОВА рассказал, что всю предоставленную информацию уже фильтруют. Есть очень много непрофильного, но есть очень полезные данные, которые сейчас изучают и верифицируют.

Кто этим занимается

Еще с марта в городе работает аналитический центр, который анализирует и прорабатывает потенциальных коллаборантов – у них уже есть опыт и люди. Работники центра и отрабатывают все письма, которые присылают неравнодушные жители Николаева. Впоследствии важную информацию передадут в СБУ.

Враг платит предателям полторы тысячи гривен

Виталий Ким рассказал, что россияне платят по полторы тысячи гривен за полезную для них информацию.

Он отметил, что коллаборантов не так уж много – это единичные случаи. Преимущественно это люди в тяжелом финансовом положении или с неустойчивой психикой. И хоть их немного, но они наносят очень большой вред.

Николаев закроют на несколько дней

Николаев планирует спецоперацию. Чтобы выявить коллаборантов, в городе планируют затяжной комендантский час – город закроют на несколько дней.

Жителей города предупредят об этом заблаговременно, чтобы они могли закупиться водой, продуктами и спланировать свое время.

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