Станом на ранок 21 липня було вже 96 повідомлень. Поки що нікому не заплатили – спершу необхідно, щоб цю інформацію перевірили фахівці. В ефірі єдиного телемарафону Віталій Кім розповів, як працює програма "100 доларів за колаборанта", повідомляє 24 канал.

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Глава ОВА розповів, що усю надану інформацію вже фільтрують. Є дуже багато непрофільного, але є й дуже корисні дані, які зараз вивчають та верифікують.

Хто цим займається

Ще з березня у місті працює аналітичний центр, який аналізує і пропрацьовує потенційних колаборантів – у них вже є відповідний досвід та люди. Працівники центру й відпрацьовують ті всі листи, які надсилають небайдужі мешканці Миколаєва. Згодом важливу інформацію передадуть в СБУ.

Ворог платить зрадникам півтори тисячі гривень

Віталій Кім розповів, що росіяни платять по півтори тисячі гривень за корисну для них інформацію.

Він зауважив, що колаборантів не так вже й багато – це поодинокі випадки. Переважно це люди у скрутному фінансовому становищі або з нестійкою психікою. І хоч їх небагато, але вони роблять дуже велику шкоду.

Миколаїв закриють на декілька днів

Миколаїв планує спецоперацію. Для того, щоб виявити колаборантів, у місті планують затяжну комендантську годину – місто закриють на кілька днів.

Жителів міста попередять про це завчасно, щоб вони могли закупитися водою, продуктами та спланувати свій час.

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