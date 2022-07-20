Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что Николаев закроют на несколько дней . За это время правоохранители проведут спецоперацию по выявлению коллаборантов.

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Когда закроют Николаев

По словам Виталия Кима, город закрыть планируют через неделю-две, после жатвы. В частности, это даст время правоохранительным органам отработать все данные.

Город закроем на день или два. Об этом вместе с военными мы сообщим заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем,

– сообщил Виталий Ким.

Жителям города будут платить за обнаружение предателей

Виталий Ким необычным способом поощрил жителей Николаева предоставлять сведения о корректировщиках огня и вероятных коллаборантах. За предоставление сведений о предателях жителям города будут платить 100 долларов. Но следует отметить, что вознаграждение будут давать только после того, как правоохранители проверят и установят факт преступления определенного лица.

Только за минувшие сутки, 19 июля, Виталий Ким получил около 20 писем со сведениями о предполагаемых предателях.

Со вчера пришло 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей. Сейчас мы их обрабатываем и проверяем информацию,

– сказал глава Николаевской ОВА.

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