Наплыв мигрантов в истории

Это доказывает современная история. В Европе хорошо помнят 2015 год, когда поток беженцев с Ближнего Востока грозил расколоть объединение. Тогда продолжалась активная фаза войны в Сирии. И тогда же в дело вмешался Владимир Путин.

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Он выступил на стороне сирийского диктатора Башара Асада. В Сирию направили российскую военную авиацию. Российские бомбардировщики осуществляли ковровые бомбардировки городов, удерживаемых повстанцами.

Это побудило людей бежать из страны. Большинство направилось в сторону спокойного Евросоюза. Часть сирийцев пыталась добраться до Унии по морю. Часто шаткие резиновые лодки, переполненные людьми, кувыркались на волнах и до берега удавалось доплыть не всем.

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Евросоюз стал заложником Турции

Позже Европейский Союз договорился с Турцией об обустройстве убежища для сирийцев у нее. Для этого выделили 3 миллиарда евро. А Союз стал заложником Эрдогана.

Потому что уже в 2016 году тот начал угрожать Брюсселю открытием западных границ для беженцев, когда Европарламент проголосовал за приостановку переговоров с Турцией по вступлению в ЕС.

Когда 50 тысяч мигрантов добрались до приграничного города Капикуле, вы заговорили, чтобы вы тогда сделали, если бы Турция открыла им границу? Вы бы задумались. Смотрите, если вы не остановитесь, мы откроем границу – так и знайте. Ни я, ни этот народ, пустых угроз на ветер не бросает. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

В 2019 году Анкара ввела свои войска в северные регионы Сирии, чтобы сокрушить военные позиции курдов там. Это возмутило Брюссель и он заговорил о санкциях против турецких властей. Зато Эрдоган в очередной раз пригрозил открыть пути в Европу для беглецов.

Волна мигрантов в США

В 2020 году эту угрозу услышали в Афинах. Тогда обострился турецко-греческий конфликт из-за острова Крит. Хотя изгнанников в качестве оружия используют и по другую сторону Атлантики – в Америке.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп принялся переписывать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой. Тогда же он начал строить стену на южной границе страны, чтобы перекрыть доступ к Штатам потокам нелегальных мигрантов из Латинской Америки.



Трамп пытался уладить критическую ситуацию с беженцами / Фото Getty Images

В то же время из Гондураса, Никарагуа, Венесуэлы в сторону США выдвинулась большая группа беженцев. Все время, пока 9 тысяч мигрантов шагали по Латинской Америке на север, Трамп пытался договориться с мексиканским президентом о том, чтобы остановить нашествие.

Ему даже пришлось пойти на уступки при подписании обновленного соглашения о свободной торговле. И все же большая часть люда смогла добраться до мексиканско-американской границы.

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Это заставило Белый дом выделить дополнительные средства мексиканским властям для обустройства приютов для беженцев на территории страны-соседки. А стену на границе с Мексикой, которую активно критиковали внутри США, Трамп при своем президентстве так и не достроил.

Однако, как видно, история ничему не учит и уже сейчас диктатор Александр Лукашенко пробует использовать беженцев из Азии и Африки в свою пользу и против западного мира. А тот, в свою очередь, пытается защититься новейшей стеной от чужаков.