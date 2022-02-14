Об этом сообщил в соцсетях вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров. Он также отметил изменения, внесенные в государственную программу.
К теме 27 нардепов могут получить смартфон от Зеленского: больше всего из ОПЗЖ
Деньги можно тратить в течение 9 месяцев
Срок, когда вы можете потратить 1000 гривен, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9,
– подчеркнул Федоров.
Отметим, что люди старше 60 лет, в отличие от более молодых вакцинированных украинцев, могут за 1000 гривен приобрести лекарства. Также недавно правительство несколько расширило государственную программу. Так что рассчитываться за медикаменты могут также инвалиды I и II групп.
Тысячей из "єПідтримка" могут рассчитываться подростки
С 7 февраля тысячей за вакцинацию могут рассчитываться и подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Чтобы оформить выплату, молодым людям нужно получить зеленый сертификат вакцинации и открыть счет в банке.
Читайте также В сервисе "Дия" показали дизайн бустерной дозы вакцинации
Куда можно потратить деньги из "єПідтримка":
- В сфере культуры и образования (для получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений).
- В области физической культуры и спорта.
- Для осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом.
- Для приобретения книг, печатных СМИ, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.
- Люди в возрасте от 60 лет могут покупать лекарства в аптеках и платить за коммунальные услуги.
Зеленский объявил о новых услугах в Дие: больше в видео
Текст публикации Михаила Федорова:
С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств"єПідтримка". Срок, когда вы можете потратить 1000 гривен, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9!