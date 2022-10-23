Митинг состоялся 22 октября у резиденции израильского премьер-министра Яира Лапида. По данным СМИ, на акцию пришли приблизительно 200 человек.

Смотрите также Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, но этого мало, – ОП

Люди в Израиле требовали предоставить Украине оружие

Ориентировочно 200 человек провели демонстрацию протеста у резиденции премьера. Участники демонстрации потребовали от правительства усилить помощь Украине. В том числе предоставив ей системы противовоздушной обороны,

– говорится в сообщении.

Митинг в поддержку Украины в Иерусалиме: смотрите видео

Организовала акцию группа Israeli Friends Of Ukraine, которая заверила журналистов, что митинг не связан ни с одной политической партией. Организаторы сообщали, что:

организовали митинг на фоне заявлений о возможной продаже Ираном баллистических ракет России, использовании иранских дронов-камикадзе против мирных украинцев, а также из-за отказа Израиля предоставить Украине ПВО;

Запад выступает против Ирана и с удивлением смотрит на отказ Израиля помочь Украине, хотя Израиль тоже всегда противостоял этой стране.

В Израиле просили предоставить Украине оружие: смотрите видео

Люди потребовали, чтобы Израиль поддержал Украину оружием.

בהפגנה: ישראל צריכה לתמוך באוקראינה צבאית ומדינית! pic.twitter.com/gGiyN1Y3Kn — Neuron (@Neuron972) October 22, 2022

Люди вышли на акцию с флагами Украины и пели патриотические песни: смотрите видео

A rally in support of Ukraine was held in Jerusalem pic.twitter.com/ZWH3YNAJdD — D.Hits (@DimaHits) October 22, 2022

Что этому предшествовало

21 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il заявил, что Израиль поддерживает Украину, оказывает ей гуманитарную помощь, однако "учитывает свои военные и национальные интересы". Отвечая на вопрос об отправке в Украину, например, "Железного купола", премьер ответил: "Это переход границ, который по многим причинам мне кажется неверным".

18 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что страна не будет поставлять Украине оружие, однако будет оказывать медицинскую и гуманитарную помощь. Министр сказал, что может помочь Украине "умными" системами предупреждения о ракетном нападении.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, однако этого мало.

21 октября наконец-то состоялся разговор Дмитрия Кулебы с премьером Израиля Яиром Лапидом о ПВО для Украины. Лапид сказал, что Израиль стоит с украинским народом.

Однако СМИ написали, что сорвались переговоры между Минобороны Украины и Израиля. Мол, разговор министров обороны должен был состояться 17 октября, и его отменили. Украинские официальные лица заверили, что переговоры инициировал Израиль и сделал это несколько дней назад.

Смотрите также – политолог Николай Давидюк объяснил, становится ли Израиль на сторону Украины: видео