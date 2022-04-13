Мэр Игорь Колыхаев сообщил, что едут в оккупированный Крым или Мелитополь. Также отправляются в украинский Николаев, сообщает 24 канал.

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Они сделали группу в телеграме и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск. Собираются в машины по 3 – 4 человека и уезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым,

– заметил мэр.

По его словам, в Херсоне есть проблемы с лекарствами и бюджетными выплатами на нужды города.

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