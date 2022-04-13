Міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що їдуть до окупованого Криму чи Мелітополя. Також рушають до українського Миколаєва, повідомляє 24 канал.

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Вони зробили групу в телеграмі й виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх та ризик. Збираються в машини по 3 – 4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим,

– зауважив мер.

За його словами, в Херсоні є проблеми з ліками та бюджетними виплатами на потреби міста.

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