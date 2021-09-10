Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий. По его словам, через год украинцам вообще не нужны будут справки.

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"К концу 2022 года, я думаю, люди вообще забудут на практике, что такое справки, потому что законодательно мы их уже отменили", – заявил Жмеренецкий.

Народный депутат подчеркнул, что закон будут реализовывать через утверждение постановлений Кабинета Министров и программное обеспечение, которое сейчас находится в работе. Поэтому, когда человек придет в орган власти, он сам закажет документы от других учреждений и предоставит услугу.

"Справок нет, эпоха справок закончилась", – заверил Жмеренецкий.

Не вульгарное сокращение

Народный избранник акцентировал, что в прошлом исследовал объем кадров на государственной службе в США. Десятилетиями он является постоянным, поскольку бюрократия – это конкретные процедуры, которые выполняют специалисты с институциональной памятью.

Наша задача – чтобы процедуры были простые и прозрачные, чтобы люди были профессиональные и не коррумпированные, а не вульгарное сокращение,

– заверил Жмеренецкий.

По его словам, в Министерстве цифровой трансформации действует большой отдел бизнес-аналитиков, которые меняют имеющиеся бюрократические процессы. Все государственные услуги цифровизируют в упрощенном виде, а ненужные – ликвидируют.

"Вся система государственного кадастра, которая есть, эти функции передаются на места. Не будет больше этих тысяч чиновников", – резюмировал Жмеренецкий.

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