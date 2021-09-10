Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький. За його словами, через рік українцям узагалі не потрібні будуть довідки.

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"До кінця 2022 року, я думаю, люди взагалі забудуть на практиці, що таке довідки, бо законодавчо ми їх вже скасували", – заявив Жмеренецький.

Народний депутат підкреслив, що закон реалізуватимуть через затвердження постанов Кабінету Міністрів та програмне забезпечення, яке зараз перебуває в роботі. Відтак, коли людина прийде до органу влади, він сам замовить документи від інших установ і надасть послугу.

"Довідок немає, епоха довідок закінчилася", – запевнив Жмеренецький.

Не вульгарне скорочення

Народний обранець акцентував, що в минулому досліджував обсяг кадрів на державній службі в США. Десятиліттями він є сталим, оскільки бюрократія – це конкретні процедури, які виконують фахівці з інституційною пам'яттю.

Наше завдання – щоб процедури були прості й прозорі, щоб люди були фахові й не корумповані, а не вульгарне скорочення,

– запевнив Жмеренецький.

За його словами, у Міністерстві цифрової трансформації діє великий відділ бізнес-аналітиків, які змінюють наявні бюрократичні процеси. Усі державні послуги цифровізують у спрощеному вигляді, а непотрібні – ліквідують.

"Вся система державного кадастру, яка є, ці функції передаються на місця. Не буде більше цих тисяч чиновників", – резюмував Жмеренецький.

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