Прем'єр-міністр пояснив, що тоді жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки. Оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах.
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Україна перейде у режим "без паперів" через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн,
– зазначив глава уряду.
Денис Шмигаль наголосив, що перехід у режим paperless допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову під час їхнього отримання.
- За його словами, Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень.