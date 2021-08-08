Прем'єр-міністр пояснив, що тоді жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки. Оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах.

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Україна перейде у режим "без паперів" через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн,

– зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що перехід у режим paperless допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову під час їхнього отримання.

За його словами, Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень.

Зверніть увагу! Верховна Рада 15 липня ухвалила в цілому законопроєкт про особливості надання електронних публічних послуг (про режим "без паперів" – paperless).