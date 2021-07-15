Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зауважив, що "вже понад 70 послуг доступні для українців на порталі Дія". Однак після "запровадження paperless перелік держпослуг суттєво зросте".

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Якщо раніше ми могли зацифрувати приблизно 15 послуг за пів року, то відтепер їх буде декілька десятків. Держоргани не зможуть вимагати від людини інформацію, яка вже про неї у реєстрі,

– запевнив Федоров.

Політик повідомив, що наразі триває робота "над трансформуванням цілого пакету сервісів в онлайн". Скоро вони будуть доступні у Дії.

У мережі українці зможуть подати заяву про шлюб, стати на чергу у дитсадок, отримати довідку про місце навчання або документ про призначення пенсії чи субсидії.

"До 2024 року плануємо зацифрувати 100% послуг", – зауважив політик.

У Мінцифри все пояснили

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що їхньою метою є, щоб українці та держапарат спілкувалися однією мовою: комфорту, зручності та якісного сервісу. Запровадження режиму "без паперів" дозволить значно прискорити процес цифровізації України.

Мінцифри активно працює, щоб зробити можливим впровадженння закону. Зокрема, триває робота у чотирьох напрямах:

цифрове законодавство – щоб перевести будь-який держсервіс в онлайн, необхідно внести значні зміни у низку документів.

– щоб перевести будь-який держсервіс в онлайн, необхідно внести значні зміни у низку документів. цифрові документи – від 23 серпня українців очікуватиме приємний сюрприз: цифровий паспорт в Дії прийматимуть в усіх установах країни. Загалом метою відомства є зацифрувати всі важливі для населення документи;

– від 23 серпня українців очікуватиме приємний сюрприз: цифровий паспорт в Дії прийматимуть в усіх установах країни. Загалом метою відомства є зацифрувати всі важливі для населення документи; електронний документообіг – необхідна надійна система електронного документообігу, яка відповідатиме ЕС ASIC та єдиному стандарту для бізнесу і влади;

– необхідна надійна система електронного документообігу, яка відповідатиме ЕС ASIC та єдиному стандарту для бізнесу і влади; Е-послуги для всіх життєвих ситуацій – наразі вже зацифрували понад 70 онлайн-послуг для українців.

Зауважте! Верховна Рада 15 липня також підтримала законопроєкт про онлайн-прописку. "За" проголосував 251 народний обранець. Українці тепер матимуть змогу зареєструвати місце проживання усього за 10 хвилин.