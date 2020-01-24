Люди должны опомниться, – Елена Сотник о тенденции форума в Давосе

Экономический форум в Давосе в этом году пропагандирует новые тенденции. Впервые за историю экологические проблемы заняли место среди пяти крупнейших мировых рисков.

Такое мнение в эфире 24 канала выразила правозащитница и депутат восьмого созыва Елена Сотник.

Читайте также: Как инвесторы восприняли месседжи Зеленского в Давосе

Речь идет о климатических катастрофах, разрушениях экосистем и глобальном потеплении.

Сейчас уникальная ситуация экономического форума в Давосе – он о прагматизме. Впервые за последние 20 лет прозвучал вопрос так называемого взвешенного капитализма, когда крупные бизнесы не ставят прибыль на первое место, а думают о том, каким образом их бизнес влияет на окружающую среду, сотрудников и потребителей,

– рассказала Елена Сотник.

Также она отметила, что впервые за 25 лет в Давосе была плюсовая температура днем, что и стало символом глобального потепления. Депутат отметила, если не начать действовать сейчас – катастрофы не миновать.

"Через 10 лет планета будет в огне, но в другом огне. Она будет превращаться в пустыню и уничтожаться десятки видов животных и растений. Люди должны опомниться, пока мы окончательно сами себя не уничтожили", – добавила Сотник.

Правозащитница рассказала, что попасть на форум тяжело и сказала, что по ее мнению, Зеленский не донес все сообщения о стратегии Украины, верховенстве права, борьбе с коррупцией, но Украина сейчас имеет все шансы на международной площадке, однако не хватает конкретики для привлечения инвесторов.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе, что в Швейцарии. На событие собираются высшие руководители бизнеса, международные политические лидеры, интеллектуалы и журналисты. Участники обсуждают актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые среди крупнейших мировых рисков пять являются экологическими.



В этом году форум продлится с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, и президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, участником форума была известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. Девушка призвала мировых лидеров прислушаться к ученым и отметила – мир горит. Также обратилась к лидерам с призывом немедленно прекратить инвестиции и выделение субсидий для добычи ископаемого топлива.