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      Люди мають схаменутися, – Олена Сотник про тенденції форуму в Давосі

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      Економічний форум у Давосі цьогоріч пропагує нові тенденції. Вперше за історію екологічні проблеми посіли місце серед п'яти найбільших світових ризиків .

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловила правозахисниця і депутатка восьмого скликання Олена Сотник.

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      Йдеться про кліматичні катастрофи, руйнування екосистем та глобальне потепління.

      Зараз унікальна ситуація економічного форму у Давосі – він про прагматизм. Вперше за останні 20 років прозвучало питання так званого виваженого капіталізму, коли великі бізнеси не ставлять прибуток на перше місце, а думають про те, яким чином їхній бізнес впливає на навколишнє середовище, співробітників та споживачів,
      – розповіла Олена Сотник.

      Також вона зауважила, що вперше за 25 років у Давосі була плюсова температура вдень, що і стало символом глобального потепління. Депутатка наголосила, якщо не почати діяти зараз – катастрофи не оминути.

      "Через 10 років планета буде у вогні, але в іншому вогні. Вона буде перетворюватись на пустелю і знищуватимуться десятки видів тварин і рослин. Люди мають схаменутися поки ми остаточно самі себе не знищили", – додала Сотник.

      Правозахисниця розповіла, що потрапити на форум важко і сказала, що на її думку, Зеленський не доніс усі повідомлення про стратегії України, верховенство права чи боротьбу з корупцією, але Україна зараз має усі шанси на міжнародному майданчику, проте бракує конкретики для приваблення інвесторів.

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі, що у Швейцарії. На подію збираються вищі керівники бізнесу, міжнародні політичні лідери, інтелектуали та журналісти. Учасники обговорюють актуальні питання, що стоять перед світом. Вперше серед п'яти найбільших світових ризиків є екологічними.

      Цього року форум триватиме з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього завітають 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей, зокрема, й президент України Володимир Зеленський.

      До слова, учасником форуму була відома шведська екоактивістка Грета Тунберг. Дівчина закликала світових лідерів прислухатися до науковців та зазначила – світ горить. Також звернулася до лідерів із закликом негайно припинити інвестиції та виділення субсидій для видобутку викопного палива.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Екологія
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