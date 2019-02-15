Люди, которыми стоит гордиться: Тимошенко ко Дню памяти воинов-афганцев

Государство должно заботиться об "афганцах" и выполнять свои непосредственные социальные обязанности в отношении ветеранов. Ведь именно таким образом формируется большая и достойная нация - нация, которая способна защитить своих детей.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook к 30-летию со дня вывода войск из Афганистана.

По мнению лидера "Батькивщины", вспоминать события того времени нужно и необходимо, ведь "нет никакой вины за теми юными и невинными ребятами, фактически детьми, которых хищная и агрессивная империя слала на войну, не спрашивая у них согласия".

В политике это считается неблагодарной и неудобной темой. Ведь кто знает, как ее интерпретировать. И воинов похвалить хочется, но и война была "не наша", захватническая и ненужная. И у врага – в России – делают с этой даты праздник имперского масштаба. Поэтому лучше промолчать. В этом все лицемерие и цинизм политики – замалчивать неудобное и невыгодное для имиджа,

– сказала она.

Юлия Тимошенко назвала украинских "афганцев" людьми чести, большого мужества и долга.

Председатель партии напомнила, что они стояли на защите Майдана в 2004-м году, именно они в 2013-14 годах были одной из ключевых сил обороны Революции достоинства. И сегодня там, на Востоке, наши "афганцы" снова в строю, мужественно и героически защищают Украину от врага и защищают нашу мирную жизнь, подчеркнула она.

"Это люди, на которых можно положиться, люди, которым можно верить. Люди, которыми стоит гордиться! Спасибо вам, ребята. Мы до сих пор так вас называем, хотя уже целое поколение выросло с тех времен и стало взрослыми мужчинами", – подытожила Юлия Тимошенко.