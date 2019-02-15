Люди, якими варто пишатися: Тимошенко до Дня пам’яті воїнів-афганців

Держава має дбати про "афганців" і виконувати свої безпосередні соціальні обов’язки щодо ветеранів. Бо саме у такий спосіб формується велика і гідна нація – нація, яка здатна захистити своїх дітей.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook до 30-річчя з дня виведення військ з Афганістану.

На думку лідера "Батьківщини", згадувати події того часу потрібно і необхідно, адже "нема ніякої вини за тими юними й невинними хлопцями, фактично дітьми, яких хижа та агресивна імперія слала на війну, не питаючи їх жодної згоди".

У політиці це вважається невдячною й незручною темою. Бо хтозна, як її інтерпретувати. І воїнів похвалити хочеться, але ж і війна була "не наша", загарбницька і непотрібна. І у ворога – в Росії – роблять з цієї дати свято імперського масштабу. Тому краще промовчати. В цьому все лицемірство й цинізм політики – замовчувати незручне й невигідне для іміджу,

– сказала вона.

Юлія Тимошенко назвала українських "афганців" людьми честі, великої мужності й обов’язку.

Голова партії нагадала, що вони стояли на захисті Майдану 2004-го року, саме вони у 2013-14 роках були однією з ключових сил оборони Революції гідності. Та й сьогодні там, на Сході, наші "афганці" знову в строю, мужньо і героїчно боронять Україну від ворога і захищають наше мирне життя, наголосила вона.

"Це люди, на яких можна покластися, люди, яким можна вірити. Люди, якими варто пишатися! Щиро дякую вам, хлопці. Ми й досі так вас називаємо, хоча вже ціле покоління зросло від тих часів і стало дорослими чоловіками", – підсумувала Юлія Тимошенко.