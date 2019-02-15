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      Люди, якими варто пишатися: Тимошенко до Дня пам’яті воїнів-афганців

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      Виведення військ з Афганістану
      Виведення військ з Афганістану / facebook.com

      Держава має дбати про "афганців" і виконувати свої безпосередні соціальні обов’язки щодо ветеранів. Бо саме у такий спосіб формується велика і гідна нація – нація, яка здатна захистити своїх дітей.

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook до 30-річчя з дня виведення військ з Афганістану.

      На думку лідера "Батьківщини", згадувати події того часу потрібно і необхідно, адже "нема ніякої вини за тими юними й невинними хлопцями, фактично дітьми, яких хижа та агресивна імперія слала на війну, не питаючи їх жодної згоди".

      У політиці це вважається невдячною й незручною темою. Бо хтозна, як її інтерпретувати. І воїнів похвалити хочеться, але ж і війна була "не наша", загарбницька і непотрібна. І у ворога – в Росії – роблять з цієї дати свято імперського масштабу. Тому краще промовчати. В цьому все лицемірство й цинізм політики – замовчувати незручне й невигідне для іміджу,
      – сказала вона.

      Юлія Тимошенко назвала українських "афганців" людьми честі, великої мужності й обов’язку.

      Голова партії нагадала, що вони стояли на захисті Майдану 2004-го року, саме вони у 2013-14 роках були однією з ключових сил оборони Революції гідності. Та й сьогодні там, на Сході, наші "афганці" знову в строю, мужньо і героїчно боронять Україну від ворога і захищають наше мирне життя, наголосила вона.

      "Це люди, на яких можна покластися, люди, яким можна вірити. Люди, якими варто пишатися! Щиро дякую вам, хлопці. Ми й досі так вас називаємо, хоча вже ціле покоління зросло від тих часів і стало дорослими чоловіками", – підсумувала Юлія Тимошенко.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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