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      Люди протестовали офис ОБСЕ в Мариуполе: фото, видео

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      Протест в Мариуполе
      Протест в Мариуполе / donbass.live

      В Мариуполе около сотни человек устроили митинг под офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

      Люди вышли на митинг из-за своего недовольства работой миссии и требовали встречи с наблюдателями.

       К слову: Поддерживает ли ОБСЕ подписание формулы Штайнмайера: заявление председателя ассамблеи

      По мнению активистов, график работы представителей ОБСЕ не отвечает потребностям. Ведь дежурство наблюдателей на Донбассе продолжается с 8 до 16 часов. Тогда как большинство обстрелов и провокаций боевиков происходят поздно вечером или ночью.

      обсє маріуполь
      Люди жаловались на работу ОБСЕ

      обсє маріуполь
      Недовольные люди принесли с собой плакаты

      В то же время люди недовольны работой ОБСЕ в выходные. Один из местных жителей пояснил: "У нас вопрос, как ОБСЕ будет мониторить ситуацию в ночное время суток. Они не имеют права покидать свое место дислокации в ночное время суток".

      маріуполь обсє
      Жители города пришли под стены ОБСЕ

      обсє маріуполь

      Около сотни человек требовали встречи с наблюдателями

      Смотрите видео с митинга в Мариуполе:

      Что такое ОБСЕ?Организация, которая занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна в первую очередь своей мониторинговой миссией на Донбассе.

      blog_ava
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      сегодня
      1968
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил ОБСЕ Новости Мариуполя
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