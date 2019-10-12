Люди протестовали офис ОБСЕ в Мариуполе: фото, видео

В Мариуполе около сотни человек устроили митинг под офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Люди вышли на митинг из-за своего недовольства работой миссии и требовали встречи с наблюдателями.

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По мнению активистов, график работы представителей ОБСЕ не отвечает потребностям. Ведь дежурство наблюдателей на Донбассе продолжается с 8 до 16 часов. Тогда как большинство обстрелов и провокаций боевиков происходят поздно вечером или ночью.



Люди жаловались на работу ОБСЕ



Недовольные люди принесли с собой плакаты

В то же время люди недовольны работой ОБСЕ в выходные. Один из местных жителей пояснил: "У нас вопрос, как ОБСЕ будет мониторить ситуацию в ночное время суток. Они не имеют права покидать свое место дислокации в ночное время суток".



Жители города пришли под стены ОБСЕ

Около сотни человек требовали встречи с наблюдателями

Смотрите видео с митинга в Мариуполе:

Что такое ОБСЕ?Организация, которая занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна в первую очередь своей мониторинговой миссией на Донбассе.