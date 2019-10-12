Люди пікетували офіс ОБСЄ в Маріуполі: фото, відео

У Маріуполі близько сотні людей влаштували мітинг під офісом Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Люди вийшли на мітинг через своє невдоволення роботою місії та вимагали зустрiчi зi спостерiгачами.

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На думку активістів, графiк роботи представникiв ОБСЄ не вiдповiдає потребам. Адже чергування спостерiгачiв на Донбасі триває з 8 до 16 години. Тодi як бiльшiсть обстрiлiв та провокацiй бойовикiв відбуваються пізно ввечері або вночі.



Люди скаржились на графік роботи ОБСЄ



Невдоволені жителі міста принесли зі собою різні плакати

Водночас люди невдоволені роботою ОБСЄ у вихідні. Один з місцевих жителів пояснив: "У нас питання, як ОБСЄ буде моніторити ситуація в нічний час доби. Вони не мають права залишати своє місце дислокації в нічний час доби".



Жителі міста протестують під стінами ОБСЄ



Близько сотні людей вимагали зустрiчi зi спостерiгачами

Дивіться відео з мітингу в Маріуполі:

Що таке ОБСЄ? Організація, яка займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома в першу чергу своєю моніторинговою місією на Донбасі.