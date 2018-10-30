Люди в костюмах Ку-клус-клана напугали мусульман в Северной Ирландии
В Северной Ирландии разгорелся скандал из-за фотографии людей, которые позировали неподалеку от местной мечети в костюмах Ку-клукс-клана.
Они могли пойти куда угодно и одеться во что угодно.
Читайте также: Стрельба в синагоге в США: у минюста страны просят разрешения требовать на суде смертную казнь
Но выбрали именно исламский молитвенный дом и костюмы расистской организации.
Шутники настолько напугали мусульман, что те обратились в полицию. А там завели уголовное дело за преступление на почве ненависти.
Кроме этого, переодетые люди прорвались сквозь охрану к бару. И им не захотели ничего продавать. Компания еще несколько минут подождала, после чего разошлась.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии