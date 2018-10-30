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      Люди у костюмах Ку-клус-клану налякала мусульман у Північній Ірландії

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      У Північній Ірландії розгорівся скандал через фотографії людей, які позували неподалік від місцевої мечеті в костюмах Ку-клукс-клану.

      Вони могли піти куди завгодно і одягнутися у що завгодно.

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      Але обрали саме ісламський молитовний дім та костюми расистської організації.

      Жартівники настільки налякали мусульман, що ті звернулися в поліцію. А там завели кримінальну справу через злочин на ґрунті ненависті.

      Крім цього, переодягнені люди прорвалися крізь охорону до бару. Та їм не схотіли нічого продавати. Компанія ще кілька хвилин почекала, після чого розійшлась.

      Теги: Ірландія
      Джерело: 24 канал
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