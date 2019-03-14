Люди верят, что Президент Ляшко положит конец тарифному издевательству, – Вадим Карасев

Требование Олега Ляшко отменить позорные тарифы на газ для населения более чем востребованы обществом, которое физически не в состоянии платить по предъявляемым коррумпированной властью счетам.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сделал очередной реалистичный шаг на пути к устранению коррупционного фактора из государственной формулы ценообразования на коммунальные услуги и энергоносители.

"Ляшко своим заявлением с парламентской трибуны в очередной раз продемонстрировал последовательность действий и уверенность в том, что именно тарифная тема и необоснованные коммунальные тарифы остаются главными проблемами, которые тревожат избирателей. Люди надеются на то, что президентские выборы и успех кандидата Ляшко положит конец этому тарифному беспределу, издевательству над украинскими гражданами. Постановление, которое внес в ВР Ляшко об отмене позорного повышения тарифов на газ, является очень своевременным. Люди ждут от действующей власти решения вопроса по существу, а не предвыборных обещаний", – сказал Вадим Карасев.

Сегодня, 14 марта 2019 года, лидер Радикальной партии сделал с парламентской трибуны громкое заявление. Олег Ляшко призвал народных депутатов вынести на голосование и поддержать проект постановления, разработанный «радикалами», об отмене прошлогоднего решения Правительства о повышении расценок на газ для населения. Вместе с тем, проект документа предусматривает запрет на дальнейший рост стоимости энергоносителей и коммунальных услуг.

"За месяц до выборов власть начала бороться с бедностью. Пять лет до этого грабили миллиарды, за месяц до выборов - вспомнили о пенсионерах: подачки дают копеечные – монетизация, так называемая, субсидий. С 1 мая, если кто-то забыл, будет новое повышение на 40% цен на газ. Власть сегодня дает людям эти деньги, якобы на субсидии в качестве доплат до пенсий. А завтра вдвое больше люди получат платежки за коммуналку. Это – власть мародеров, которая выплачивает миллионные зарплаты и миллиардные премии главе «Нефтегаза» Коболеву, когда миллионы украинцев последнее из кошельков достают, чтобы заплатить за коммуналку. Власть занимается только одним – подкупом избирателей, чтобы потом, после выборов, все забрать. Поэтому мы вновь настаиваем, чтобы парламент принял зарегистрированный нами проект постановления об отмене решения правительства о повышении цен на газ, об установлении моратория на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Весь газ отечественной добычи должен идти на нужды ЖКХ для того, чтобы удешевить его стоимость", – заявил Ляшко.

Лидер "радикалов" констатировал факт того, что на данном этапе власть осуществляет подкуп избирателей, раздавая людям живые деньги под видом монетизированных субсидий. Ляшко призвал остановить это преступление и возбудить уголовное дело по факту разворовывания руководством "Нефтегаза" государственных средств в особо крупных размерах.

"Мы приветствуем решение правительства, которое не продлило по нашему требованию контракт с главой "Нефтегаза" Коболевым. Но этого мало. Нужно вернуть полтора миллиарда гривен премии, которую руководство "Нефтегаза" выплатило себе и вывело в оффшоры. Мы требуем возбудить уголовное дело за растрату и разворовывание денег украинцев и выведение их в оффшоры. Мы требуем унормировать оплату труда государственных чиновников и руководителей госкомпаний. Не может быть такого, чтобы миллионам людей давали копеечные пенсии и зарплаты, а руководству "Нефтегаза" миллионные зарплаты и миллиардные премии", – потребовал Ляшко.