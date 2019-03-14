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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Люди вірять, що Президент Ляшко покладе край тарифному знущанню, – Вадим Карасьов

      94 Читать новость на русском
      Вадим Карасьов
      Вадим Карасьов / ukranews.com

      Вимога Олега Ляшко скасувати ганебні тарифи на газ для населення більш ніж затребувані суспільством, яке фізично не в змозі платити за пропонованими корумпованою владою рахунками.

      За словами директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, лідер Радикальної партії Олег Ляшко зробив черговий реалістичний крок на шляху до усунення корупційного чинника з державної формули ціноутворення на комунальні послуги та енергоносії.

      "Ляшко своєю заявою з парламентської трибуни в черговий раз продемонстрував послідовність дій і впевненість в тому, що саме тарифна тема і необґрунтовані комунальні тарифи залишаються головними проблемами, які турбують виборців. Люди сподіваються, що президентські вибори і успіх кандидата Ляшко покладе край цьому тарифному беззаконню, знущанню з українських громадян. Постанова, яку вніс до ВР Ляшко про скасування ганебного підвищення тарифів на газ, є дуже своєчасним. Люди чекають від діючої влади вирішення питання по суті, а не передвиборчих обіцянок", – сказав Вадим Карасьов.

      Сьогодні, 14 березня 2019 року, лідер Радикальної партії зробив з парламентської трибуни гучну заяву. Олег Ляшко закликав народних депутатів винести на голосування і підтримати проект постанови, розроблений "радикалами", про скасування торішнього рішення Уряду про підвищення розцінок на газ для населення. Разом з тим, проект документа передбачає заборону на подальше зростання вартості енергоносіїв і комунальних послуг.

      "За місяць до виборів влада почала боротися з бідністю. П'ять років до цього грабували мільярди, за місяць до виборів – згадали про пенсіонерів: подачки дають копійчані – монетизація, так звана, субсидій. З 1 травня, якщо хтось забув, буде нове підвищення на 40% цін на газ. Влада сьогодні дає людям ці гроші, нібито на субсидії в якості доплат до пенсій. А завтра вдвічі більші платіжки за комуналку отримають люди. Це – влада мародерів, яка виплачує мільйонні зарплати і мільярдні премії чолі "Нафтогазу" Коболєву, коли мільйони українців останнє з гаманців дістають, щоб заплатити за комуналку. Влада займається тільки одним – підкупом виборців, щоб потім, після виборів, все забрати. Тому ми знову наполягаємо, щоб парламент прийняв зареєстрований нами проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, про встановлення мораторію на підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Весь газ вітчизняного видобутку повинен йти на потреби ЖКГ для того, щоб здешевити його вартість", – заявив Ляшко.

      Лідер "радикалів" констатував факт того, що на даному етапі влада здійснює підкуп виборців, роздаючи людям живі гроші під виглядом монетизованих субсидій. Ляшко закликав зупинити цей злочин і порушити кримінальну справу за фактом розкрадання керівництвом "Нафтогазу"державних коштів в особливо великих розмірах.

      "Ми вітаємо рішення уряду, яке не продовжило на нашу вимогу контракт з главою "Нафтогазу" Коболєвим. Але цього мало. Потрібно повернути півтора мільярда гривень премії, яку керівництво "Нафтогазу" виплатило собі і вивело в офшори. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу за розтрату і розкрадання грошей українців і виведення їх в офшори. Ми вимагаємо унормувати оплату праці державних чиновників і керівників держкомпаній. Не може бути такого, щоб мільйонам людей давали копійчані пенсії і зарплати, а керівництву "Нафтогазу" мільйонні зарплати і мільярдні премії", – вимагає Ляшко.

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      Теги: Новини політики Олег Ляшко Нафтогаз Верховна Рада Радикальна партія
      Джерело: 24 Канал
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