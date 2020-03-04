Люди запутались из-за хаоса: Зеленский раскритиковал ситуацию с платежками

Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады отметил, что цена на газ сейчас в Украине самая низкая за последние годы. Однако он раскритиковал коммуникацию правительства с населением по коммуналке.

Правительство провалило разъяснительную кампанию и коммуникационную работу с местной властью, отметил Зеленский на выступлении в Раде. Хоть и цена коммуналки была значительно меньше, люди все равно остались недовольными – за хаос.

К слову: Цена газа на украинском рынке – самая низкая за 10 лет

Люди запутались из-за хаоса в платежках в январе и в феврале. Где-то они стали меньше, где-то нет. Кому-то перечислили, кому-то нет. А кому-то вообще посчитали, а они не пользуются газом. Это хаос,

– прокомментировал Зеленский.

Положительно Зеленский отметил заключен контракт на транзит газа и рекордно низкую цену голубого топлива.

Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео

Зачем одну платежку разделили на две?



Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Газ добывают одни, а перевозят его другие. Поэтому и деньги надо разделить. Теоретически, это создаст свободный рынок, ведь украинцы сами могут выбирать поставщика газа. С ростом конкуренции на этом рынке, цена будет падать, а качество будет улучшаться. Но все это только в теории. На практике предприятия просто разделились условно на облгаз и облгаззбут. То есть юридически это две разные компании, но фактически владелец один.

Для чего Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

Еще до появления информации о внеочередное заседание парламента в СМИ поползли слухи о вероятной отставке главы Кабмина Алексея Гончарука. После того, как заседание Совета назначили на вечер 4 марта, в Офисе Президента подтвердили: в повестку дня попросили включить вопрос о рассмотрении нескольких проектов закона о правительстве. Но все сомнения развеялись уже после вечернего заседания фракции "Слуги народа" 3 марта. Нардепы встречались с президентом, а впоследствии подтвердили: и Гончарук, и большинство его министров 4 марта уйдут в отставку.

Повестка дня парламента, заявленная Верховной Радой