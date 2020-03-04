Люди заплутались через хаос: Зеленський розкритикував ситуацію з платіжками
Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради відзначив те, що ціна на газ зараз в Україні найнижча за останні роки. Однак він розкритикував комунікацію уряду із населенням щодо комуналки.
Уряд провалив роз’яснювальну кампанію і комунікаційну роботу з місцевою владою, зазначив Зеленський у виступі в Раді. Хоч і ціна комуналки була значно меншою, люди все одно залишилися невдоволеними через хаос.
До слова: Ціна газу на українському ринку – найнижча за 10 років
Люди заплутались через хаос у платіжках у січні і у лютому. Десь вони стали меншими, десь ні. Комусь перерахували, комусь ні. А комусь взагалі порахували, а вони не користуються газом. Це хаос,
– прокоментував Зеленський.
Позитивно Зеленський відзначив укладений контракт на транзит газу і рекордно низьку ціну блакитного палива.
Промова Зеленського на позачерговому засіданні Ради: дивіться відео
Навіщо одну платіжку розділили на дві?Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.
Для чого Зеленський скликав позачергове засідання Ради
Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.
Порядок денний парламенту, заявлений Верховною Радою
- Розгляд проєкту закону про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році.
- Розгляд проєкту закону про внесення змін до закону України "Про національну безпеку України" щодо головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ.
- Розгляд проєкту закону про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони.
- Розгляд проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" (друге читання).
- Розгляд питання про Кабінет Міністрів України;
- Розгляд питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.