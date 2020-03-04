Люди заплутались через хаос: Зеленський розкритикував ситуацію з платіжками

Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради відзначив те, що ціна на газ зараз в Україні найнижча за останні роки. Однак він розкритикував комунікацію уряду із населенням щодо комуналки.

Уряд провалив роз’яснювальну кампанію і комунікаційну роботу з місцевою владою, зазначив Зеленський у виступі в Раді. Хоч і ціна комуналки була значно меншою, люди все одно залишилися невдоволеними через хаос.

До слова: Ціна газу на українському ринку – найнижча за 10 років

Люди заплутались через хаос у платіжках у січні і у лютому. Десь вони стали меншими, десь ні. Комусь перерахували, комусь ні. А комусь взагалі порахували, а вони не користуються газом. Це хаос,

– прокоментував Зеленський.

Позитивно Зеленський відзначив укладений контракт на транзит газу і рекордно низьку ціну блакитного палива.

Промова Зеленського на позачерговому засіданні Ради: дивіться відео

Навіщо одну платіжку розділили на дві?Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.

Для чого Зеленський скликав позачергове засідання Ради

Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.

Порядок денний парламенту, заявлений Верховною Радою