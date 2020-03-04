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      Люди заплутались через хаос: Зеленський розкритикував ситуацію з платіжками

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      Зеленський розкритикував розділення платіжок на газ / GettyImages

      Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради відзначив те, що ціна на газ зараз в Україні найнижча за останні роки. Однак він розкритикував комунікацію уряду із населенням щодо комуналки.

      Уряд провалив роз’яснювальну кампанію і комунікаційну роботу з місцевою владою, зазначив Зеленський у виступі в Раді. Хоч і ціна комуналки була значно меншою, люди все одно залишилися невдоволеними через хаос.

      До слова: Ціна газу на українському ринку – найнижча за 10 років

      Люди заплутались через хаос у платіжках у січні і у лютому. Десь вони стали меншими, десь ні. Комусь перерахували, комусь ні. А комусь взагалі порахували, а вони не користуються газом. Це хаос,
      – прокоментував Зеленський.

      Позитивно Зеленський відзначив укладений контракт на транзит газу і рекордно низьку ціну блакитного палива.

      Промова Зеленського на позачерговому засіданні Ради: дивіться відео

      Навіщо одну платіжку розділили на дві?Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.

      Для чого Зеленський скликав позачергове засідання Ради

      Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.

      Порядок денний парламенту, заявлений Верховною Радою

      1. Розгляд проєкту закону про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році.
      2. Розгляд проєкту закону про внесення змін до закону України "Про національну безпеку України" щодо головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ.
      3. Розгляд проєкту закону про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони.
      4. Розгляд проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" (друге читання).
      5. Розгляд питання про Кабінет Міністрів України;
      6. Розгляд питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

       

      Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Комунальні послуги Газ
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