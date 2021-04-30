Со 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, запретят въезд в Украину. Нельзя будет въезжать почти всем, кто находился в стране в течение 7 дней, но есть исключения.

Все из-за серьезной вспышки коронавируса в Индии. В последние дни в стране фиксируют более 300 тысяч случаев болезни за сутки. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Кому разрешат въезд

Украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые въезжают в нашу страну, прибыв из Индии, должны пройти самоизоляцию. При этом неважно, какие у них результаты ПЦР-теста.

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