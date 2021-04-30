Людям из Индии запретят въезд в Украину
Со 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, запретят въезд в Украину. Нельзя будет въезжать почти всем, кто находился в стране в течение 7 дней, но есть исключения.
Источник:24 канал
Все из-за серьезной вспышки коронавируса в Индии. В последние дни в стране фиксируют более 300 тысяч случаев болезни за сутки. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Кому разрешат въезд
Украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые въезжают в нашу страну, прибыв из Индии, должны пройти самоизоляцию. При этом неважно, какие у них результаты ПЦР-теста.
Какова ситуация с коронавирусом в Индии
- В апреле в Индии обострилась ситуация с коронавирусом. Например, за сутки 28 апреля в стране зарегистрировали рекордные 379 154 новых случая заражения. С начала пандемии там заболели более 18 миллионов человек, около 208 тысяч – умерли.
- Индийские больницы переполнены. В медучреждениях не хватает коек для пациентов, а также – кислорода. Кроме того, проблема с оказанием скорой помощи. Не хватает кислородных баллонов и масок. Дошло до того, что медики вынуждены спасать пациентов в машине "скорой" по 12 часов, пока появится место в госпитале.
- Кроме больниц, переполнены даже крематории. Из-за этого тела умерших сжигают просто на открытых территориях, делая небольшие отступы между кострами в 2 – 3 метра.
- В ВОЗ заявили, что такая вспышка в Индии возникла из-за массовых собраний, низкого уровня вакцинации и распространения заразных штаммов вируса.
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