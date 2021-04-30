Людям з Індії заборонять в'їзд в Україну
З 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії, заборонять в'їзд до України. Не можна буде в'їжджати майже всім, хто перебував у країні протягом 7 днів, але є винятки.
Джерело:24 канал
Все через серйозний спалах коронавірусу в Індії. Останніми днями в країні фіксують понад 300 тисяч випадків хвороби за добу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Кому дозволять в'їзд
Українці, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, що в'їжджають в нашу державу, прибувши з Індії, мають відбути самоізоляцію. При цьому неважливо, які у них результати ПЛР-тесту.
Яка ситуація з коронавірусом в Індії
- У квітні в Індії загострилась ситуація з коронавірусом. Наприклад, за добу 28 квітня в країні зареєстрували рекордні 379 154 нових випадків зараження. Від початку пандемії там захворіли понад 18 мільйонів людей, близько 208 тисяч – померли.
- Індійські лікарні переповнені. У медзакладах не вистачає діжок для пацієнтів, а також – кисню. Крім того, проблема із наданням швидкої допомоги. Бракує кисневих балонів та масок. Дійшло до того, що медики вимушені рятувати пацієнтів у машині "швидкої" по 12 годин, поки з'явиться місце у госпіталі.
- Крім лікарень, переповнені навіть крематорії. Через це тіла померлих спалюють просто на відкритих територіях, роблячи невеликі відступи між вогнищами у 2 – 3 метри.
- У ВООЗ заявили, що такий спалах в Індії виник через масові зібрання, низький рівень вакцинації і поширення заразних штамів вірусу.
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