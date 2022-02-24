Обращение ГСЧС обнародовали 24 февраля, в день вторжения России на территорию Украины. Прежде всего призывали не паниковать, поскольку от взвешенности действий может зависеть ваша жизнь и здоровье.

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Что необходимо сделать всем людям с недостатками слуха

Внимательно следить за официальными объявлениями. Прежде всего речь идет об органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. Также следует смотреть официальные телевизионные каналы, где используется сурдоперевод. По возможности, следует постоянно держать включенным канал, где используется сурдоперевод.

Собрать необходимые документы, деньги, "тревожный чемодан". В нем должны быть необходимые лекарства, теплые вещи, а также продукты не менее чем на 2 суток. Подробнее о "тревожном рюкзаке" – по ссылке.

Важно установить взаимодействие с соседями. Их стоит попросить предупредить, если начнется проведение эвакуации.

Также нужно выполнять указания органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Они всегда указывают точные местоположения сборных пунктов эвакуации, а также маршруты эвакуации в безопасные районы.

Обращение ГСЧС: смотрите видео (сурдоперевод)

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных.



Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России.

Читайте полный текст сообщения ГСЧС:

Советы лицам с нарушением органов слуха в случае принятия решения об эвакуации населения (сурдоперевод):

внимательно следите за официальными объявлениями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления через официальные телевизионные каналы, где используется сурдоперевод (желательно постоянно держать включенным телевизионный канал, где используется сурдоперевод) ;

соберите необходимые документы, деньги, "тревожный чемодан" с необходимыми лекарствами, теплыми вещами, продуктами питания не менее чем на 2 суток;

установите взаимодействие с соседями о предупреждении с их стороны в случае проведения эвакуации;

выполняйте указания органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно мест расположения сборных пунктов эвакуации и маршрутов эвакуации в безопасные районы.