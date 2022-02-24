Звернення ДСНС оприлюднили 24 лютого, в день вторгнення Росії на територію України. Передусім закликали не панікувати, оскільки від зваженості дій може залежати ваше життя та здоров`я.

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Що необхідно зробити всім людям з вадами слуху

Уважно слідкувати за офіційними оголошеннями. Передусім мовиться про органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Також слід дивитися офіційні телевізійні канали, де використовуєтеся сурдопереклад. По можливості, слід постійно тримати включеним канал, де використовується сурдопереклад.

Зібрати необхідні документи, гроші, "тривожну валізу". У ній мають бути необхідні ліки, теплі речі, а також харчі не менш ніж на 2 доби. Детальніше про "тривожний наплічник" – за посиланням.

Важливо встановити взаємодію із сусідами. Їх варто попросити попередити, якщо почнеться проведення евакуації.

Теж потрібно виконувати вказівки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Вони завжди вказують точні місця розташування збірних пунктів евакуації, а також маршрути евакуації в безпечні райони.

Звернення ДСНС: дивіться відео (сурдопереклад)

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових.



Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії.

Читайте повний текст допису ДСНС:

Поради особам з порушенням органів слуху у разі прийняття рішення про евакуації населення (сурдопереклад):

уважно слідкуйте за офіційними оголошеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через офіційні телевізійні канали, де використовуєтеся сурдопереклад (бажано постійно тримати включеним телевізійний канал де використовується сурдопереклад) ;

зберіть необхідні документи, гроші, “тривожну валізу” з необхідними ліками, теплими речами, продуктами харчування не менш ніж на 2 доби;

встановіть взаємодію із сусідами про попередження з їх боку у разі проведення евакуації;

виконуйте вказівки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо місць розташування збірних пунктів евакуації або маршрутів евакуації в безпечні райони.