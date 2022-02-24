Що таке терміновий рюкзак

Це зручний наплічник на 25 літрів та більше. Це не сумка і не валіза, адже може знадобитися на випадок, якщо вам прийдеться йти довгу відстань пішки. Він має зручно розташовуватися на спині, не сковувати рухи та бути міцним. Туди треба покласти індивідуальний одяг, медикаменти, предмети гігієни, засоби індивідуального захисту, необхідні інструменти та харчі.

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Базовий набір має вміщати:

документи оригінали у водонепроникному упакуванні при собі;

копії найважливіших документів у рюкзаку. А саме паспорт, права на водіння автомобіля, документи на нерухомість. Вони мають бути у поліетиленовому пакеті. Також з собою треба взяти фотографії близьких та список важливих контактів. Все це треба покласти так, щоб у випадку екстреної ситуації можна було б швидко зібрати;

жетони чи особова картка, де вказані ПІБ, група крові, алергії, хронічні захворювання;

скани документів на флешці;

кредитні картки та готівку;

карту місцевості (без приміток);

радіоприймач з можливістю прийому в УКХ і БМ діапазоні та елементи живлення до нього;

павербанк, зарядки, перехідник, додатковий кнопковий телефон. А також сім-карти різних операторів;

ліхтарик та запасні елементи живлення до нього. Налобний компактний ліхтар звільняє обидві руки. Вночі навіть незначні проблеми можуть доставити клопоту, якщо ви не бачите, що робите. Також треба взяти сірники (бажано туристичні), запальничку та свічки;

водонепроникний компас та годинник;

багатофункціональний інструмент, в якому мають бути шило, викрутка, ніж, ножиці;

сигнальні засоби – фальшфеєр, свисток. Якщо ваш мобільний телефон не може працювати або акумулятор розряджений, то простий сигнальний свисток чудово підходить для попередження аварійно-рятувальних бригад про ваше місце розташування або для виявлення інших людей у ​​небезпечних умовах;

декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів;

широкий скотч;

нитки та голки;

спальний мішок, каримат, намет;

запасник та чорний маркер;

шмат білої тканини (показати що ви цивільний);

упаковку презервативів. Презерватив, за необхідності, може використовуватись для захисту від вологи сірників та запальничок, у якості джгута для зупинки кровотечі, надійного закорковування місткості від комах та піску, перенесення води.

Засоби гігієни:

зубна щітка і зубна паста;

невеликий шматок мила;

рушник (пресований);

туалетний папір;

кілька упаковок одноразових сухих та вологих серветок;

кілька носових хусток;

засоби інтимної гігієни;

бритву;

манікюрний набір;

запасні окуляри.

Їжа, яка має бути з собою:

З посуду (металевого) варто взяти казанок, флягу, ложку та кружку. Запас харчів має бути на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки та не займає багато місця, довго зберігається (не швидкопсувні).

Наприклад: висококалорійні солодощі (чорний шоколад (з горіхами), сухофрукти, жменю льодяників), набір продуктів (галети, суп-пакети), якщо дозволяє місце – крупа перлова, гречана, рис, макарони, вермішель, сухі овочеві напівфабрикати, горілка, спирт питний. Запас питної води треба взяти на 1-2 дні, який треба періодично оновлювати (вода не повинна бути застояною). Також треба взяти газовий пальник та газовий балон для приготування їжі.

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Приналежності для дітей (якщо необхідні):

Якщо дитина старше шести років, то обов’язково підготувати наплічник до двох кілограмів (питна вода, сухе печиво, одяг змінний, додаткове змінне взуття та речі особистої гігієни, вологі серветки, копія свідоцтва про народження).

Аптечка першої допомоги:

ваші особисті ліки (на кілька місяців вперед) та рецепти лікаря;

захисні маски та дезінфектор, спиртові серветки;

турнікети, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом;

клапан з плівкою для штучного дихання;

гумові рукавички та засоби індивідуального захисту;

стерильні марлеві серветки різних розмірів;

марлеві бинти;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

лейкопластирі різних розмірів;

термоковдра;

Одяг, який має бути з собою: три пари комплекту спідньої білизни;

три пари термошкарпеток;

запасні штани;

кофта;

плащ-дощовик;

рукавички;

шарф;

зручне, міцне взуття;

Пам’ятайте! Основний шар повинен містити щось, що відводить вологу і підтримує температуру тіла, наприклад синтетика. Ізоляційні шари можуть включати пухкі куртки, набиті вовною або пухом, або флісовий спортивний светр чи жилет з капюшоном. Шар оболонки повинен бути стійким до вітру та дощу, але також пропускати повітря.

У літніх людей, людей з інвалідністю та дітей є особливі потреби. За необхідності, цей список доповнюється і коригується. З практики, загальна вага "екстреної валізи" не повинна перевищувати 50 кілограмів. У випадку надзвичайних ситуацій телефонуйте до Київської служби порятунку цілодобово за номером (044) 430 37 13. Рекомендації ДСНС щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях.