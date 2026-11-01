В Ирпене простились с матерью двоих детей, погибшей от удара российской ракеты

В Ирпене простились с Людмилой Швидкой / Getty Images (иллюстративное изображение)
В Ирпене в Киевской области простились с 32-летней Людмилой Швидкой. Она погибла в результате удара российской ракеты 19 октября.
Без матери остались две дочери в возрасте 5 и 7 лет. О прощании сообщил Александр Маркушин в социальных сетях.
Что известно о трагедии?
Вражеская ракета попала в частный дом 19 октября около 6:45 утра, когда семья еще спала. От удара обрушились перекрытия дома, где проживали три поколения семьи, после чего вспыхнул пожар.
В воскресенье, 1 ноября, в Ирпене простились с 32-летней Людмилой Швидкой. Муж погибшей рассказал, что вместе с детьми находился буквально в 5 метрах от места взрыва. Младшая дочь чудом уцелела, а старшая выбежала к отцу из соседней комнаты, услышав его крик.
Из-за масштабных разрушений лестница была завалена, а второй этаж дома начал обрушаться. Отцу с дочерью удалось добраться до балкона, откуда соседи помогли спустить ребенка.
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Помимо гибели женщины, семья лишилась крыши над головой. В этом доме их семья жила уже в третьем поколении.
Отметим, что страна-агрессор не перестает терроризировать гражданское население. В ночь на 31 октября оккупанты провели атаку дронами по Броварскому району Киевской области. В результате удара пострадали женщина 1950 года рождения и мужчина 1951 года рождения.
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