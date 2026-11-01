В Ірпені попрощалися з матір'ю двох дітей, яку вбила Росія

Без матері залишилися дві доньки віком 5 та 7 років. Про прощання повідомив Олександр Маркушин у соцмережах.

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Що відомо про трагедію?

Ворожа ракета влучила в приватний будинок 19 жовтня близько 6:45 ранку, коли родина ще спала. Від удару обвалилися перекриття оселі, де мешкали три покоління родини, після чого спалахнула пожежа.

У неділю, 1 листопада, в Ірпені попрощались із 32-річною Людмилою Швидкою. Чоловік загиблої розповів, що разом із дітьми перебував буквально за 5 метрів від місця вибуху. Молодша донька дивом уціліла, а старша вибігла до батька з сусідньої кімнати на його крик.

Через масштабні руйнування сходи були завалені, а другий поверх будинку почав обсипатися. Батькові з донькою вдалося дістатися балкона, звідки спустити дитину допомогли сусіди.

У наш дім прилетіла путінська бляшанка. Вона забрала життя моєї дружини– розповів чоловік загиблої.

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Окрім загибелі жінки, родина втратила дах над головою. У цьому будинку їхня родина жила вже третє покоління.

В Ірпені провели в останню путь Людмилу Швидку / скриншот відео

Зазначимо, що країна-агресорка не перестає тероризувати цивільне населення. В ніч на 31 жовтня окупанти атакували дронами Броварський район Київщини. Унаслідок удару постраждали жінка 1950 та чоловік 1951 року народження.