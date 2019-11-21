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      Люкс ФМ поднялся на вершины рейтингов радиостанций Казахстана всего за 3 месяца

      25 Читати новину українською
      Люкс ФМ

      По результатам измерения слушания радиостанций Казахстана на прошлой неделе Люкс ФМ вошел в тройку лидеров в столице – городе Алматы по доле слушания.

      При этом занял первое место по времени прослушивания радиостанции. В среднем Люкс ФМ в городе Алматы слушают около 90 минут. Больше всего поражает, что таких результатов радиостанции удалось достичь всего за 3 месяца вещания!

      Такие данные предоставила международная компания, производящая измерения аудитории радио в Казахстане – Kantar TNS.

      Напомним, что в августе 2019 года радио Люкс ФМ вышло на международный уровень с франчайзинговым проектом и начало вещание в Казахстане. ТРК "Люкс" стал первым медийным холдингом из Украины, который сумел продать успешную франшизу радио за границу. Приобрела эту франшизу компания ТОО "Central Media Distribution" (казахстанский рекламно-медийных холдинг). Согласно договору франшизы формат, ценности и коммуникация бренда Люкс ФМ в Казахстане остаются неизменными.

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      Теги: Новости Украины Медиа Новости Казахстана
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