Люкс ФМ поднялся на вершины рейтингов радиостанций Казахстана всего за 3 месяца

По результатам измерения слушания радиостанций Казахстана на прошлой неделе Люкс ФМ вошел в тройку лидеров в столице – городе Алматы по доле слушания.

При этом занял первое место по времени прослушивания радиостанции. В среднем Люкс ФМ в городе Алматы слушают около 90 минут. Больше всего поражает, что таких результатов радиостанции удалось достичь всего за 3 месяца вещания!

Такие данные предоставила международная компания, производящая измерения аудитории радио в Казахстане – Kantar TNS.

Напомним, что в августе 2019 года радио Люкс ФМ вышло на международный уровень с франчайзинговым проектом и начало вещание в Казахстане. ТРК "Люкс" стал первым медийным холдингом из Украины, который сумел продать успешную франшизу радио за границу. Приобрела эту франшизу компания ТОО "Central Media Distribution" (казахстанский рекламно-медийных холдинг). Согласно договору франшизы формат, ценности и коммуникация бренда Люкс ФМ в Казахстане остаются неизменными.