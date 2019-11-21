Люкс ФМ піднявся на вершини рейтингів радіостанцій Казахстану всього за 3 місяці

За результатами вимірювання слухання радіостанцій Казахстану на минулому тижні Люкс ФМ увійшов до трійки лідерів в столиці – місті Алмати за часткою слухання.

При цьому посів перше місце за часом прослуховування радіостанції. В середньому Люкс ФМ в місті Алмати слухають близько 90 хвилин. Найбільше вражає, що таких результатів радіостанції вдалося досягти всього за 3 місяці мовлення!

Такі дані надала міжнародна компанія, що проводить вимірювання аудиторії радіо у Казахстані – Kantar TNS.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року радіо Люкс ФМ вийшло на міжнародний рівень із франчайзинговим проектом і почало мовлення у Казахстані. ТРК "Люкс" став першим медійним холдингом з України, який зумів продати успішну франшизу радіо за кордон. Придбала цю франшизу компанія ТОО "Central Media Distribution" (казахстанський рекламно-медійних холдинг). Згідно договору франшизи формат, цінності й комунікація бренду Люкс ФМ в Казахстані залишаються незмінними.