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      Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

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      Правительство Люксембурга первым в мире внедрило бесплатную сеть общественного транспорта. Таким образом власти пытаются уменьшить загруженность дорог.

      Общественный транспорт стал бесплатным с субботы 29 февраля. Это позволит людям сэкономить примерно 100 евро в год, пишет The Guardian.

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      Для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, не нужно покупать билет. Достаточно лишь иметь при себе удостоверение личности, то есть паспорт или водительские права. Изменения касаются только проезда в автобусе или трамвае, а также в поездах, за исключением первого класса. Там места остаются платными. Зато ночные автобусы останутся платными.

      Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться исключительно за деньги налогоплательщиков.

      Сколько стоил билет на общественный транспорт в Люксембурге:

      • билет на 2 часа с пересадками – 2 евро (почти 54 гривен);
      • дневной проездной – 4 евро (почти 108 гривен).

      Справка. Согласно результатам опроса TNS Ilres, в 2018 году 47% жителей Люксембурга ездят на работу на собственном авто, 32% используют автобусы и только 19% – поезда. Для сравнения в соседней Франции общественным транспортом пользуются 69% людей.

      К слову, с 1 апреля в Киеве изменится стоимость проездных билетов. Также планируется вместо раздельных месячных проездных ввести единые. Они будут иметь как ограниченное, так и неограниченное количество поездок.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Деньги Люксембург Транспорт
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