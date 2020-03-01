Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

Правительство Люксембурга первым в мире внедрило бесплатную сеть общественного транспорта. Таким образом власти пытаются уменьшить загруженность дорог.

Общественный транспорт стал бесплатным с субботы 29 февраля. Это позволит людям сэкономить примерно 100 евро в год, пишет The Guardian.

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Для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, не нужно покупать билет. Достаточно лишь иметь при себе удостоверение личности, то есть паспорт или водительские права. Изменения касаются только проезда в автобусе или трамвае, а также в поездах, за исключением первого класса. Там места остаются платными. Зато ночные автобусы останутся платными.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться исключительно за деньги налогоплательщиков.

Сколько стоил билет на общественный транспорт в Люксембурге:

билет на 2 часа с пересадками – 2 евро (почти 54 гривен);

дневной проездной – 4 евро (почти 108 гривен).

Справка. Согласно результатам опроса TNS Ilres, в 2018 году 47% жителей Люксембурга ездят на работу на собственном авто, 32% используют автобусы и только 19% – поезда. Для сравнения в соседней Франции общественным транспортом пользуются 69% людей.

К слову, с 1 апреля в Киеве изменится стоимость проездных билетов. Также планируется вместо раздельных месячных проездных ввести единые. Они будут иметь как ограниченное, так и неограниченное количество поездок.