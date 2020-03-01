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      Люксембург став першою країною у світі з безкоштовним громадським транспортом

      - Читать новость на русском
      Громадський транспорт у Люксембурзі / unsplash.com

      Уряд Люксембурга першим у світі впровадив безкоштовну мережу громадського транспорту. У такий спосіб влада намагається зменшити завантаженість доріг.

      Громадський транспорт став безкоштовним з суботи 29 лютого. Це дозволить людям заощадити приблизно до 100 євро на рік, пише The Guardian.

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      Для того, аби скористатися громадським транспортом не потрібно купувати квиток. Достатньо лише мати при собі посвідчення особи, тобто паспорт чи водійські права. Зміни стосуються лише проїзду в автобусі чи трамваї, а також у поїздах, за винятком першого класу. Там місця залишаються платними. Натомість нічні автобуси залишаться платними.

      Забезпечення роботи громадського транспорту у Люксембурзі буде здійснюватися виключно за гроші платників податків. 

      Скільки коштував квиток на громадський транспорт у Люксембурзі:

      • квиток на 2 години з пересадками – 2 євро (майже 54 гривні);
      • денний проїзний – 4 євро (майже 108 гривень).

      Довідка. Згідно з результатами опитуванням TNS Ilres, у 2018 році 47% мешканців Люксембурга їздять на роботу на власному авто, 32% використовують автобуси й лише 19% – потяги. Для порівняння у сусідній Франції громадським транспортом користуються 69% людей. 

      До слова, з 1 квітня у Києві зміниться вартість проїзних квитків. Також планують замість роздільних місячних проїзних ввести єдині. Вони будуть мати як обмежену, так і необмежену кількість поїздок.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Гроші Люксембург Транспорт
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