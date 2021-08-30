В течение недели 31 августа – 5 сентября КСУ рассмотрит 8 дел. Некоторые из них будут закрытыми.

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Что рассмотрит Конституционный Суд

Представление уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно обжалования положений нескольких законов о пенсиях для госслужащих. Закон о люстрации. Большая палата КСУ продолжит рассматривать открытие уголовного дела по факту назначения Сергея Шкарлета министром. Отметим, ранее коллегия в составе трех судей отказалась открывать производство. Представление о конституционности статьи о недопустимости злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций закона "О телевидении и радиовещании", а также статей закона "О кинематографии":

права и условия распространения и демонстрации фильма;

распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности;

ответственность за нарушение законодательства о кинематографии.

2 сентября Суд рассмотрит дело о конституционности положений закона "О полном общем среднем образовании". Это представление поступило в КСУ еще в марте 2020 года, однако служители Фемиды до сих пор не провели ни одного заседания по делу. Несмотря на письменную форму слушания, к рассмотрению пригласили представителей Верховной Рады и президента Украины.