Собеседники в Пентагоне заявили журналистам Politico, что с пониманием относятся к желанию Остина сохранить конфиденциальность по поводу своей болезни. Но в Минобороны США не понимают, почему министр скрывал свой диагноз и последующую госпитализацию от своих подчиненных и высшего руководства Пентагона.

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Чиновники Пентагона шокированы поведением Остина

В издании отметили, что американские чиновники возмущены тем фактом, что Остин скрывал свой диагноз от президента США Джо Байдена. Глава Соединенных Штатов узнал только о болезни 9 января.

Один из чиновников Пентагона заявил, что "разочарован" в том, как глава Пентагона "самостоятельно принимает решение".

Он решил сознательно не делиться чем-то столь важным, по меньшей мере, с президентом. Это было опрометчиво и безответственно,

– подчеркнул собеседник.

Однако другой источник Politico отметил, что команда Ллойда Остина "уважает его частную жизнь" и доверяет ему. Собеседник подчеркнул, что не считает, что несвоевременное информирование о состоянии здоровья главы Минобороны США было умышленным.

Кроме того, близкие к Байдену люди сообщили авторам материала, что он не планирует увольнять Ллойда Остина и не примет его отставку, если тот сам о ней попросит. Кроме того, некоторые источники издания подчеркнули, что глава Пентагона всегда пытался держаться подальше от журналистов, а также отметил, что он не слишком коммуникабельный.

Байден также не знал о болезни главы Пентагона

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на своем брифинге заявил, что президент США Джо Байден узнал, что министр обороны Ллойд Остин болен раком простаты, только 9 января.

"Байден не был проинформирован до прошлого четверга, что министр Остин находится в больнице. Президент США не был проинформирован до утра вторника, что первопричиной госпитализации был рак простаты", – сказал Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности США также отметил, что никто в Белом доме не был в курсе диагноза Остина. В то же время журналисты Reuters подчеркнули, что 6 января Остин говорил с Байденом по телефону, поэтому непонятно, почему глава Соединенных Штатов узнал диагноз министра после широкого резонанса.

Врачи еще не знают, когда выпишут Остина

Спикер Пентагона Пэт Райдер в своем заявлении отметил, что Остин останется в больнице. Представитель Минобороны США подчеркнул, что глава министерства находится в хорошем состоянии.

Сейчас у нас нет конкретной даты его выписки из больницы, но будем продолжать предоставлять ежедневные обновления до тех пор,

– подчеркнул он.

Райдер также заверил, что Остин остается на связи с Пентагоном и продолжает смотреть за операциями ведомства по всему миру.