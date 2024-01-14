В настоящее время Остин продолжает следить за всеми операциями минобороны США. Глава Пентагона находится на контакте на связи со своими старшими сотрудниками, а также имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи.

Обратите внимание Глава Пентагона отдавал приказы во время атаки на Йемен из больницы, – CNN

Еще в декабре 2023 года у Остина диагностировали рак. Главе Пентагона сделали операцию. Она прошла успешно, и уже на следующий день Остин вернулся домой. Однако уже в начале января глава Пентагона почувствовал себя плохо. Его повторно госпитализировали – причиной стала инфекция.

Медики дают оптимистические прогнозы. Рак обнаружили на ранней стадии, и сейчас глава Пентагона имеет все шансы полностью восстановиться. Остин отметил, что с нетерпением ждет своего возвращения на работу.

Я очень рад, что иду на поправку и с нетерпением жду скорого возвращения в Пентагон.

– заявил Остин.

Как Байден отреагировал на то, что Остин скрыл госпитализацию

Несколько дней Остин скрывал госпитализацию, и это вызвало очень неоднозначную реакцию В частности, Джо Байден ответил на вопрос, считает ли он поступок главы Пентагона ошибкой. На это президент США ответил лаконично и четко: "да". В то же время, когда Байдена спросили, доверяет ли он до сих пор Остину, лидер Штатов ответил также "да".