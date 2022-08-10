Остин прилетел в Ригу, где его встретили латвийские коллеги. Он отметил, что ждет встречу с высшим руководством правительства Латвии.

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Политики обсудят безопасность в регионе и важность продолжения поддержки Украины.

Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжения поддержки Украины,

– подчеркнул глава Пентагона.

После своего приезда Остин опубликовал видео.

Новая помощь от США

Штаты официально объявили о новом оборонном пакете помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. В рамках помощи государство получит дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS, 75 тысяч снарядов 155 мм артиллерии, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4 и др.

Кроме того, США выделили 89 миллионов долларов на помощь для разминирования украинских населенных пунктов.

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