Власти квазиреспублики "ЛНР" открыли дополнительные пункты пропуска на границе с Россией. Они объяснили это решение следующим образом: обеспечение возможности транспортировки урожая за прошлый год. Соответствующее заявление сделал "глава ЛНР" Пасечник, сообщают российские СМИ.

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На этом в квазиреспублике не остановились. Там работают над вопросом открытия железнодорожного сообщения с государством-агрессором между пунктами Лантратовка – Валуйки.

Причем не сообщают, что кому принадлежит этот урожай. Однако очевидно, что без захвата украинских территорий и соответственно невероятного прироста зерна это было бы невозможно.